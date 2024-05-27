Muğla’da Yat şöleni

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Bodrum'da yelken tutkunlarının buluşma noktası oldu. 16 ülkeden 26 ekip ve 300'ün üzerinde yarışçının Bodrum parkuru boyunca çekişmeli bir mücadele verdiği Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı, önceki gün Bodrum Kalesi'nde düzenlenen Halikarnas Kupası ödül töreni ile sona erdi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve protokolün katılımıyla gerçekleşen törende F.T.F. (First To Finish) ödülü Magic Twelve teknesinin oldu. İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Türkiye'de uluslararası bir platformda kabul gören bir yarış düzenlemenin gururunu yaşıyoruz" diyerek katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek kazanan ekipleri kutladı.