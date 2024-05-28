A Milli Takım’da Avrupa heyecanı

TRENDYOL Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından gözler 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çevrildi. F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı. İlk grupta yer alan ve kulüpleriyle olan maçlarını tamamlamış futbolcular geçen cuma gününden itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde idmanlarına başladı. İkinci grupta bulunan futbolcular ise yarın kampa dahil olacak. Son olarak Arda Güler ve Salih Özcan, Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İtalya'da kampa katılacak. Milliler şampiyona öncesinde hazırlık maçlarında 4 Haziran'da İtalya, 10 Haziran'da ise Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.