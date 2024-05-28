  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altay’da yeni bütçe belli oldu

Altay’da yeni bütçe belli oldu

HABER MERKEZİ
Altay’da yeni bütçe belli oldu

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alıp yatırımcı aramaya hazırlanan Altay'da yönetimin 2024-25 sezonu bütçesini 90 milyon TL olarak belirlediği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda yarın yapılacak olağanüstü genel kurulda kulüp üyelerinden şirketleşme yetkisi almaya hazırlanan yönetim mevcut kadronun korunması için bu bütçenin gerekli olduğunu camiaya iletti. Transfer yasağı devam eden ve geçen sezon 1'inci Lig'de 9 puanı silinen Altay, kongre sonrası yoğun bir mesai harcayacak.

TEK ÇARE ŞİRKETLEŞME

Şirketleşme onaylanırsa camia önderleri yatırımcı arayışlarına hız verecek. Şirketleşmeye onay verilmezse yönetimin bu bütçeyi oluşturmasının imkansız olduğu iddia edildi. Kadrodaki mevcut oyuncularını da kaybetme tehlikesi yaşayan İzmir ekibinin tüm umudu şirketleşip yatırımcı bulmak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA