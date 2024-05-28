Arda Turan yarın PAÜ’de

PAMUKKALE Üniversitesi, Spor Bilimleri Etkinliği için Eyüpspor'u şampiyon yapıp Süper Lig'e taşıyan eski milli futbolcu Arda Turan'ı yarın misafir edecek. Spor Bilimleri Etkinlikleri'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29.05.2024 Çarşamba günü Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri etkinliğinde misafirimiz Arda Turan ile birlikte olacağız. Bayrampaşa'nın dar sokaklarında başlayıp Ali Sami Yen'e, Vincente Calderon'a, Camp Nou'ya uzanan futbol yolculuğunu bir de Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri olarak beraber konuşacağız. Bu anlara sizler de eşlik edin" ifadelerine yer verdi