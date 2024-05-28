İki takımı da zirve yaptı

İZMİR'İN köklü ekibi Göztepe ile birlikte İngiltere temsilcisi Southampton'ın da hisselerini elinde bulunduran, bu kulüplerin futbol şubelerini yöneten Sports Republic şirketi yaptığı yatırımların karşılığını aldı. Geçen sezon başında şimdiki Onursal Başkan Mehmet Sepil'den Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini devralan şirket, Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen ve stratejisiyle 2 sene içinde İzmir ekibini yeniden Birinci Lig'den Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdi.

PREMİER LİG'E DÖNDÜ

Önceki sezon Premier Lig'den küme düşen Southampton da bu sene Championship Play-Off'larında şampiyonluğa uzanarak yeniden devler arenasına döndü. İngiltere Championship'te normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Southampton Play-Off Yarı Finali'nde West Bromwich'i eledi. Londra'daki Wembley Stadı'nda Leeds United ile finalde karşılaşan Southampton rakibini 1-0 yenerek Premier Lig'e geri döndü. Göztepe CEO'su Kerem Ertan ve sarı-kırmızılı futbolcular İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan da İngiltere'deki karşılaşmayı takip etti.