Yalıkavak şampiyon

HENTBOL Kadınlar Süper Ligi Final Serisi'nde Armada Praxis Yalıkavak, rakibi Yenimahalle Belediyesi karşısında 3-1 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu. Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 10-18 önde bitiren Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmayı da 27-32 skorla kazanarak şampiyon oldu. Yenimahalle'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen ödül töreninde şampiyon Armada Praxis Yalıkavak oyuncularının madalyaları ile kupasını THF Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

"AVRUPA'DA BAŞARILAR"

TÖRENİN ardından konuşan Başkan Kılıç, "Bu uzun lig maratonunu şampiyon olarak tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak'ı kutluyorum. Gayet genç bir kadroyla finale çıkma başarısını gösteren Yenimahalle Belediyespor'u da kutluyorum. Emeği geçen bütün teknik ekibi, sporcuları, ailelerini, sponsorlarımızı, yöneticileri tebrik ediyorum. Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.