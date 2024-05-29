Altekma’da Tok devam edecek

SEKİZ yıldır görev yaptığı Altekma'da geçen sezon başında başantrenörlük görevine getirilen ve takımı şampiyon unvanıyla yeniden Efeler Ligi'ne yükselmesinde önemli rol oynayan Ömer Tok, İzmir ekibinde yoluna devam ediyor. İstikrara büyük önem veren Altekma yönetimi, başarılı çalıştırıcıya Efeler Ligi'nde de takımı emanet etme kararı aldı.

"İSTİKRAR BAŞARI GETİRİR"

Genç teknik adamla yeniden anlaştıklarını belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Ömer Tok ile yıllardır birlikte çalışıyoruz. O kulüp yapımızı çok iyi biliyor, biz de onunla uyum içinde uzun bir çalışma dönemi geçirdik. Geçen sezon takımımızı şampiyon yaparak Efeler Ligi'ne yeniden taşıdı. Yönetim kurulu olarak istikrarın başarıyı getirdiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda Tok ile yolumuza devam etme kararı aldık" şeklinde konuşurken, "Kendisine yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.