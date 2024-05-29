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Haberler Spor Manisa’ya judoda 5 madalya

Manisa’ya judoda 5 madalya

HABER MERKEZİ
Manisa’ya judoda 5 madalya
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından Uşak'ta düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı başarıyla temsil eden sporcular 5 madalya kazandı. 32 kiloda mücadele eden Dilara Erdoğan, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 34 kiloda yarışan Muhammed Üveys Sevindi, Türkiye 2. olarak gümüş madalya aldı. +60 kiloda Yunus Emre Efe, 28 kiloda Rabia Tekin ve 34 kiloda Yağız Duman ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde ettiler. Dereceye giren sporcular, 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde Makedonya'da düzenlenecek olan Minikler Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.
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