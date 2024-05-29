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Haberler Spor Türkiye yarı finalde

Türkiye yarı finalde

HABER MERKEZİ
Türkiye yarı finalde
ANTALYA'NIN Serik ilçesinde düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, çeyrek finalde şampiyonanın güçlü takımlarından İngiltere ile karşılaştı. Mücadele boyunca üstün bir performans sergileyen milliler, 30. dakikada Musa Bulur ve 56. dakikada Mete Kılıç'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı. Bu galibiyetle adını yarı finale yazdıran İşitme Engelliler Milli Takımı, aynı zamanda 2025 Deaflympics olimpiyat kotası aldı. Türkiye, yarı finalde Perşembe günü saat 17.00'da Polonya'yı eleyen Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
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