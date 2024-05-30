Adana’da süper gece

TRENDYOL 1. Lig'de üst üste ikinci kez play-off finaline adını yazdıran Bodrum Futbol Kulübü bugün tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e adını yazdıran 3. ekip olacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmanın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Sonuç değişmediği takdirde mutlu sona ulaşacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Normal sezonu 4. sırada tamamlayan Bodrum FK, Play-Off'ta önce Boluspor, ardından da Çorum FK'yı eleyerek finale adını yazdırdı. Sakaryar ise ligde normal sezonu 3. sırada bitirip statü gereği direkt final bileti aldı.

BU KEZ BAŞARACAKLAR

Toplam 11 sezon Süper Lig'de boy gösteren Sakaryaspor son olarak 2006- 2007 sezonunda devler arenasında yer alırken, Bodrum FK ise maçı kazandığı takdirde kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Geçen sezon da finale kadar yükselip Pendik'e elenerek Süper Lig'in kapısından dönen Muğla ekibi bu kez hedefi 12'den vurmak istiyor. Yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarını Adana'da oynanacak olan kritik finalde yine yalnız bırakmayacak.

KRİTİK MAÇA AKIN VAR

Yüzlerce taraftar, tahsis edilen ücretsiz otobüslerle final için bu kente akın edecek. Finale havayoluyla gitmek isteyen taraftarlar için de özel uçak kiralandı. Finalde Bodrumlulara ayrılan tribünlerin bilet fiyatları kuzey kale arkası 200, batı tribünü 400 TL olarak açıklandı. Final öncesi ilçedeki son antrenmanda takımlarını ziyaret eden taraftarlar futbolculara büyük moral aşıladı.

GÖZLER KALECİ DİOGO SOUSA'DA

Bodrum FK'nın bugün Sakaryaspor ile oynayacağı Play-Off Finali'nde gözler yine Diogo Sousa'da olacak. Bodrum bu sezon iç sahada en az gol yiyen birinci, genelde de Göztepe'den sonra ikinci ekip olurken, Portekizli eldivene bugün yine büyük iş düşecek. Sousa, Çorum ile oynanan ve penaltı atışlarına kalan ikinci maçta iki gole izin vermeyerek zaferin mimarı olmuştu.