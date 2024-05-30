Aliağa Futbol önüne bakacak

TFF 3. Lig'de Play-Off hüsranı yaşayan Aliağa FK, önüne bakacak. Profesyonel liglerde mücadele ettiği ilk sene 2. Lig'in kapısından dönen İzmir ekibi, mevcut kadroyu koruyarak yeni sezona hazırlanacak. Normal sezonu namağlup olarak tamamlayan ancak 52 Orduspor FK karşılaşmasında rakibine nefesi yetmeyen İzmir temsilcisi moral bozmazken, Play-Off karşılaşmalarının ardından takım ve yönetim ile toplantı yapan Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak oyuncularının sezon boyunca gösterdiği performansı ayakta alkışladı. Yapılacak nokta takviyeler ile gelecek sezon direkt olarak 2. Lig'e tırmanmak isteyen İzmir temsilcisi, önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilgilendirecek bir toplantı düzenleyecek.