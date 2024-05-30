Altay’da Eren Trabzon’a doğru

TFF İkinci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağı devam eden Altay'da sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ın yuvadan uçmaya hazırlandığı öğrenildi. Alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen Eren'e ödeme yapılmadığı ve 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazandığı ileri sürüldü. Siyah-beyazlı kulübe bonservis ücreti kazandırmadan takımdan ayrılması beklenen Eren'le Trabzonspor'un ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Trabzon yerel medyasında yer alan habere göre bordo-mavililerin transferi bitirmek için harekete geçtiği, Eren Erdoğan'ın da Karadeniz ekibinde oynamaya sıcak baktığı kaydedildi. Eren geçen sezon Birinci Lig'de 16 maçta forma giyerken rakip ağları ise 1 kez sarstı. Öte yandan Altay, futbol altyapısına ve spor okullarına dair resmi sitesinden açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapıyı daha iyi bir hale getirmek için profesyonellerle görüştüğü kaydedildi.