Kartal’da Lucescu sesleri

BU sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi biletini cebine koyan Beşiktaş'ta gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Siyah-beyazlı yönetim, elini çabuk tutarak takımı emanet edeceği ismi belirlemek istiyor. Kara Kartal, bunun için PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'yu radarına aldı. Hasan Arat yönetimi, efsane hoca Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu ve kulübü PAOK ile temasa geçti. Razvan Lucescu'nun Yunanistan ekibi PAOK ile devam eden sözleşmesinde yer alan çıkış maddeleri de belli oldu. Buna göre Lucescu'ya Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif gelmesi halinde serbest kalma bedeli 2 milyon Euro olurken, bunun dışında bir teklif gelmesi durumunda ise çıkış maddesi 4 milyon Euro olarak belirlendi.