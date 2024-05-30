Koç’tan Yıldırım’a ikinci davet geldi

SÜPER Lig'de şampiyonluk hasreti 10 yılı geçen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Mevcut başkan Ali Koç kongrede başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklarken, rakibi ise eski başkan Aziz Yıldırım oldu. İki isim arasındaki gerilim karşılıklı sözlerle yükselirken, Ali Koç ise Yıldırım'a daha önce yaptığı canlı yayına çıkma çağrısını yineledi. Koç, seçime sayılı günler kala rakibi Yıldırım'a çağrı yaptı.

Koç, Yıldırım'ı kendisine yönelik iddiaları üzerine bir televizyon kanalında yüz yüze konuşmaya davet etti. Başkan Koç ayrıca, "Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. Kendisinin bu davetimi kabul etmesi halinde, bu adımın Fenerbahçe demokrasisi adına çok kıymetli olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

MOURİNHO GELİYOR

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu önümüzdeki hafta İstanbul'a getireceğini açıkladı. Yıldırım, "Mourinho imzayı attı. Gelmeme durumu yok. 3 yıllığına göreve geliyoruz, hocamız da 3 yıllığına Mourinho'dur" yanıtını verdi.