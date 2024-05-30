TFF 2. Lig'de kurduğu üst düzey kadroya rağmen şampiyon olamayan Menemen FK'da sessizlik hakim. Geçen sene takımın başına teknik direktör Yılmaz Vural'ı getiren ve Play-Off müsabakalarında erken havlu atan İzmir temsilcisinde gelecek sezona yönelik somut bir adım atılmadı. Yılmaz Vural ile devam kararı alan İzmir ekibinin elindeki oyuncuları tutup tutmayacağı henüz netleşmedi. Kurmayların ise henüz bir açıklama yapmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Bu sezon başta takımın en skorer isimlerinden Mertcan olmak üzere birçok oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Gelecek günlerde kulüp başkanı Bilgin Tokul'un resmi adımlar atarak yeni sezona hazırlık için çalışmalara başlayacağı kaydedildi.