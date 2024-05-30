Tire’de ‘Yıldırım’ devam edecek

BÖLGESEL Amatör Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 3. Lig'e yükselen Tire 2021 FK'da yeni sezon planlamaları başlarken ilk hamle teknik heyet içi yapıldı. Sarı- kırmızılı kulübün başkanı Hüma Yüksel ilk imzayı takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör İbrahim Yıldırım'a attırdı. Yüksel, "Şampiyonluk ipini göğüslememizde büyük katkısı olan İbrahim Yıldırım ile yeni sezonda da devam kararı aldık" dedi. Yüksel, "Geçen sezon takımı sezon ortasında devralan İbrahim hocamız ile güçlü bir uyum yakaladık. Yaptığımız değerlendirmenin ardından yeni sezonda da yola hocamız ile devam etme kararı aldık. Yeni sezonun planlaması doğrultusunda listemizdeki isimlerle transfer görüşmelerimiz başladı. Taraftarımız merak etmesin, 3. Lig'de ses getirecek ve hedefleri olan güçlü bir takım yaratacağız" ifadelerini kullandı.