  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Tire’de ‘Yıldırım’ devam edecek

Tire’de ‘Yıldırım’ devam edecek

NADİR UYSAL
Tire’de ‘Yıldırım’ devam edecek
BÖLGESEL Amatör Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 3. Lig'e yükselen Tire 2021 FK'da yeni sezon planlamaları başlarken ilk hamle teknik heyet içi yapıldı. Sarı- kırmızılı kulübün başkanı Hüma Yüksel ilk imzayı takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör İbrahim Yıldırım'a attırdı. Yüksel, "Şampiyonluk ipini göğüslememizde büyük katkısı olan İbrahim Yıldırım ile yeni sezonda da devam kararı aldık" dedi. Yüksel, "Geçen sezon takımı sezon ortasında devralan İbrahim hocamız ile güçlü bir uyum yakaladık. Yaptığımız değerlendirmenin ardından yeni sezonda da yola hocamız ile devam etme kararı aldık. Yeni sezonun planlaması doğrultusunda listemizdeki isimlerle transfer görüşmelerimiz başladı. Taraftarımız merak etmesin, 3. Lig'de ses getirecek ve hedefleri olan güçlü bir takım yaratacağız" ifadelerini kullandı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA