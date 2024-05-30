TSYD Başkanı Tongsir’den ziyaret

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, İzmir'de temaslarda bulundu. Tongsir, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Tongsir'e asbaşkanlar Nuri İmre ve Recep Çınar ile TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş eşlik etti. Oğuz Tongsir, Kaymakam Gözlet ve Belediye Başkanı Balkan'a 61 yılı geride bırakan Türk medyasının en güçlü meslek örgütü TSYD ve derneğin Urla Olimpik Yüzme Tesisleri'yle ilgili bilgi verdi.