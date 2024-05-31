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Haberler Spor Bodrum'da Süper Lig coşkusu

Bodrum'da Süper Lig coşkusu

Sakaryaspor'u 3-1 mağlup eden Bodrum FK, adını Süper Lig'e yazdırdı. Maç sonrası binlerce taraftar meşaleler yakıp coşku dolu dakikalar yaşadı. Kutlamalar gece boyunca devam etti.

DHA
Bodrum’da Süper Lig coşkusu

Bodrum FK, 1'inci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdırdı. Maç sonunda Bodrum'da maçı takip eden taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Meşale yakan taraftarlar tezahüratlarla gelen başarıyı doyasıya kutladı.

Bodrum’da Süper Lig coşkusu

1'inci Lig Play- Off final maçında Bodrum FK, Sakaryaspor ile kozlarını Adana'da paylaştı. Yeşil-beyazlı ekip normal süresi 1-1 biten mücadeleyi uzatma devrelerinde attığı 2 golle 3-1 kazanarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

Bodrum’da Süper Lig coşkusu

Bodrum'da maçı takip eden taraftarlar için Bodrum Belediye Meydanı ve Turgutreis Meydanı'na dev ekranlar kuruldu. Binlerce yeşil-beyazlı taraftar maçı tezahüratlarla takip etti.

Bodrum’da Süper Lig coşkusu

Maç sonunda büyük sevinç yaşayan yeşil-beyazlı taraftarlar meşaleler yaktı ve tezahüratlarla coşku dolu dakikalar yaşadı.

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