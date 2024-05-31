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Haberler Spor Boey geri dönüyor

Boey geri dönüyor

HABER MERKEZİ
Boey geri dönüyor
GALATASARAY'DA son iki sezonda, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dev kulüplerin ilgisini çeken ve geçtiğimiz kış transfer döneminde 30+5 milyon Euro karşılığında Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Sergilediği performans ve yaşadığı sakatlıkların ardından Münih ekibinde gözden düşen Sacha Boey'in, Türkiye'ye geri döneceği aktarıldı. Vincent Kompany'nin takımın başına geçmesiyle birlikte kadroda düşünmediği Sacha Boey için Galatasaray yönetimi, Bayern Münih ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların, Boey transferini kısa bir süre içerisinde açıklayacağı da haberde belirtildi.
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