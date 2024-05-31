Çeşme’nin Sultanları hedefe doğru koşuyor

ÇEŞME Belediyespor Midi ve Küçük kız voleybol takımları, mücadele ettikleri İzmir Gelişim Kız Voleybol gruplarında lider olarak, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. 2011 ve 2012 doğumlulardan oluşan Çeşme Belediyespor Midi Kız Voleybol Takımı, 11 takımdan oluşan İzmir Gelişim Midi Kız Voleybol Grubu'nda, şu ana kadar yaptığı 6 maçın 6'nını da kazanarak, 12 puanla grup liderliğini sürdürüyor. 2009-2010 ve 2011 doğumlulardan oluşan Çeşme Belediyespor Küçük Kız Voleybol Takımı da 11 takımdan oluşan İzmir Gelişim Küçük Kız Voleybol Grubu'nda yaptığı 5 maçın 5'ini de kazanarak, 10 puanla grup liderliğini sürdürüyor. Çeşme Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Bahcevan, "Çeşme Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu olduğumdan beri, 'Biz büyük bir aileyiz' sloganıyla birlik ve beraberliği sağlamaya önem verdim. 'Filenin Sultanları' milli voleybol takımının da çocuklar üzerinde büyük etkisi oldu. Bu etkiden de faydalanıp, 'Büyük bir aileyiz' diyerek sporu ve voleybolu daha da sevdirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.