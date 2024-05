Doruk Can Özdemir 3 yıl sonunda şampiyon

İZMİRLİ sporcu Doruk Can Özdemir, binicilikte 3 yılın sonunda Türkiye Şampiyonu oldu. 2021 yılında başladığı binicilik sporu ile büyük başarı elde eden 13 yaşında MEF İzmir 7. sınıf öğrencisi Doruk Can Özdemir yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazandı. İzmir Atlı Spor kulübü adına yarışan Özdemir hedefinini İzmir'i uluslararası arenada temsil etmek olduğunu belirterek, kupa ve yeni madalyalar kazanmak istediğini söyledi. Yıldız biniciler Türkiye Şampiyonasında Big Querly K Z isimli atıyla birinciliğini kazanan Doruk Can Özdemir, Engel Atlama Türkiye Şampiyonası'nda 35 sporcu arasında kupayı kazanarak İzmir'e döndü.