Karşıyaka’da gençler kalacak

TFF 3. Ligfffff'de yeni sezonda da yola şampiyonluk hedefiyle çıkmaya hazırlanan Karşıyaka, kadrosundaki altyapı patentli genç oyuncularını takımda tutacak. Ligde statü gereği 22 yaş ve altında 2 futbolcuyu ilk 11'de oynatması, toplamda 6 genci maç kadrosuna alması gereken Karşıyaka'da geçen sezon çıkış yapan Ferdi Burgaz ve Mustafa Durgun'a yeni sezonda da büyük iş düşecek.

Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon 25 maçta oynayan 21 yaşındaki sol bek Ferdi, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmişti. 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Mustafa Durgun ise 16 maçta görev yaptı. Genç golcü Batuhan Kuru'yu profesyonel yapmaya hazırlanan Kaf-Kaf'ta Arda Gülmez, Mertcan Koç gibi oyuncuların da kadroda olması planlanıyor.