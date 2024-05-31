Milliler ikinci haftaya iyi başladı

A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci haftasına iyi başladı. Organizasyonun son şampiyonu olan Filenin Sultanları, ilk haftada tutuk bir görüntü sergilemişti. Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan ay-yıldızlılar, ABD'de gerçek oyununu sergilemeye başladı. İkinci haftanın ilk maçında Almanya ile karşılaşan Sultanlar, müsabakayı 3-1 kazandı. Millilerimiz, ikinci haftada sırasıyla Sırbistan, Güney Kore ve ev sahibi ABD ile karşılaşarak ikinci haftayı tamamlayacak.