  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Milliler ikinci haftaya iyi başladı

Milliler ikinci haftaya iyi başladı

HABER MERKEZİ
Milliler ikinci haftaya iyi başladı
A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci haftasına iyi başladı. Organizasyonun son şampiyonu olan Filenin Sultanları, ilk haftada tutuk bir görüntü sergilemişti. Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan ay-yıldızlılar, ABD'de gerçek oyununu sergilemeye başladı. İkinci haftanın ilk maçında Almanya ile karşılaşan Sultanlar, müsabakayı 3-1 kazandı. Millilerimiz, ikinci haftada sırasıyla Sırbistan, Güney Kore ve ev sahibi ABD ile karşılaşarak ikinci haftayı tamamlayacak.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA