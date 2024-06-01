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Haberler Spor Ada’da Semih savaşı

Ada’da Semih savaşı

Beşitaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, İngiliz devlerinin takibinde. M.City, Arsenal ve Chelsea’nin Semih için nabız yokladığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ
Ada’da Semih savaşı
Trendyol Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a ciddi talipler var. Bu sezon 35 maçta 12 kez fileleri havalandıran ve 3 de asist yapan 19 yaşındaki Semih'in yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kara Kartal'ın en azından 1 sezon daha takımda tutmak istediği milli yıldıza İngiltere'den dev kulüplerin ciddi ilgisinin olduğu ifade edildi. İngiliz basınında ve haber sitelerinde çıkan iddialara göre, İngiliz takımlarından Arsenal ile Manchester City, Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak için kıyasıya yarışa girdi. Bu yarışa Chelsea'nin de katıldığı ve Avrupa Şampiyonası öncesinde bu transferi bitirmek istediği kaydedildi. Beşiktaş yönetimi ise Semih'in bonservis bedelini 22 milyon Pound olarak belirledi.
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