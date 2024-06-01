Aydın BŞB’de hedef Avrupa

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 6 sezondur mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da kulüp başkanı Polat Bora Mersin, yeni sezonda ligi ilk 6 içinde bitirme hedefiyle önemli transferler yaptıklarını söyledi. Mersin, Yörük Ali Efe Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, geçen sezondan kadrolarında sadece Fatma Şekerci ve Gizem Çerağ Düzeltir'i bıraktıklarını, transfer çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirtti. Şu ana kadar 4 yabancı oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini kaydeden Mersin, iç transferler dahil 12 sporcuyla sözleşme imzaladıklarını söyledi. Mersin, "Kadromuza dahil ettiğimiz yabancı oyuncular Fransa, Kanada, Polonya ve Peru milli takımlarında oynuyor. Beşinci yabancı transferi yapabiliriz. Bir Rus sporcuyla uzun zamandır görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ KADRO KURDUK"

Mersin, şöyle devam etti: "Daha önce iki defa oynadığımız Avrupa kupalarında her sezon yer almak istiyoruz. Geçtiğimiz sezon şanssız maçlarımız oldu. Ama inşallah yeni sezonda bu hedefimizi yakalayacağız. Avrupa hedefini yakalamak için yeni bir kadro oluşturduk. Bu sezon bir önceki sezondan daha iyi olacak gibi görünüyor bizim için. Bu sezonki kadromuz bir önceki sezondan bir tık daha iyi gibi görünüyor. Tabii ilk 6 her zaman bizim hedefimiz."