Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 2024 yılı Atlı Cirit Manisa İl Birinciliği müsabakaları Selendi ilçesinde tamamlandı. Finalde rakibi Selendi Karabeyler Atlı Cirit Takımı'nı yenen Beypınar Atlı Cirit Takımı, Manisa şampiyonu oldu. Gruplarında birinci olan Selendi Beypınar ile Selendi Karabeyler birincilik için Vali Muzaffer Ecemiş Cirit sahasında izleyenlere unutulmaz bir maç seyrettirdiler. Son dakikaya kadar berabere giden müsabakanın galibi son anlarda rakibine cirit isabet ettiren ve 10 puana ulaşan Beypınar takımı oldu. Beypınar yarı finale kalırken, Karabeyler çeyrek final oynayacak.