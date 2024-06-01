Bodrum mucizesi

Henüz 9 yıl önceye kadar tek sezon hariç tarihi boyunca amatör liglerde yer alan Bodrum FK, peri masalını gerçeğe dönüştürdü. Sakaryaspor'u deviren Bodrum, Süper Lig'de tarihin ilk Muğla ekibi olmayı başardı. Bodrum'da 1931 yılında kurulan ve 3. Lig'e çıktığı 1995-1996 sezonu hariç tarihi boyunca amatörde yer alan yeşil-beyazlılar, 2015'te BAL'dan 3. Lig'e, 2017'de de 2. Lig'e yükselmişti.

ÖZTÜRK AİLESİYLE BÜYÜK ÇIKIŞ

2019-2020 sezonunda şirketleşmeye giderek Bodrumspor adını alan kulübün çoğunluk hissesini daha önce Süper Lig ekibi Antalyaspor'un baş- kanlığını yapan Ali Şafak Öztürk ve babası Fikret Öztürk devraldı. Öztürk ailesinin yönettiği Bodrum, 2022'de ilk kez 1. Lig'e adımını attı. Geçen sezon da tarihinin 1. Lig'deki ilk yılında Play-Off Finali'ne çıkan yeşil-beyazlılar Pendik'e kaybedip Süper Lig'in kapısından döndükten sonra yarım kalan işi tamamladı.

DEV GELİRE KAVUŞTU

Bodrum FK, Süper Lig'e çıkarak dev bir gelirin de sahibi oldu. Süper Lig ekiplerinden her biri katılım bedeli olarak en az 86.5 milyon TL'yi kasasına koyacak. Bodrum'un performans geliri ve sponsorluklarla geliri 150 milyon TL'yi aşacak.

KUTLAMALAR YARIN YAPILACAK

Bodrum, şampiyonluk kutlamasını yarın yapacak. Kafile 20.30'da Milta Marina'dan üstü açık otobüsle meydana gidecek. DJ Ersin'in şovu havai fişek gösterileriyle 21.30'da kafile sahneye çıkarak kupa kaldıracak. 22.30'da Bülent Serttaş konser verecek.

PREFABRİKTEN SÜPER LİG'E

Son derece düşük bütçe ile genç oyunculardan kurulan, stadında ışıklandırması olmayan ve tesislerinde halen prefabrik soyunma odaları bulunan Bodrum Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez Süper Lig'e adını yazdırıp ulaşılması zor bir başarı öyküsü yazdı.

İLK HEDEFİ BODRUM İLÇE STADI

Kulüpte başkanlığı üstlenen babası Fikret Öztürk'le birlikte Bodrum FK'yı yöneten Ali Şafak Öztürk, şampiyonluk sevincini sahada futbolcularla kutlarken, Türkiye'ye örnek kulüp yaratmak istediklerini söyledi. Öztürk, "Gençlere inandık, onların yolunu açtık, alt liglerden gelen kendini kanıtlamak isteyen oyuncularla yola devam ettik. Süper Lig'de de aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Biz Türkiye'ye örnek bir kulüp yaratmak istiyoruz" dedi. Bodrumspor'un Süper Lig'e çıkmasının ardından en çok merak edilen konu ise maçlarını nerede oynayacağı oldu. 3 bin 925 koltuk kapasiteli Bodrum İlçe Stadı, Süper Lig için şu anki haliyle yetersiz. Işıklandırması olmayan, Bodrum'da sanayi sitesinin arasındaki stadın çevresi sit alanı ve arazisini küçük olduğu için genişletilmesi imkansız görülüyor. Ancak Ali Şafak Öztürk, isteklerinin kendi statlarında Süper Lig'de mücadele etmek olduğunu dile getirdi.

TÜM MUĞLA UYUMADI

Süper Lig'de tarihin ilk Muğla temsilcisi olmayı başaran Bod- rum FK'nın zaferi tüm ilçe ve ile yayıldı. Ege'nin turizm kenti Muğla'nın birçok ilçesinde vatandaşlar Bodrum FK'nın Sakaryaspor'la oynadığı finali meydanlarda dev ekranlarda izledi. Bodrum'da da Belediye Meydanı ve Turgutreis Meydanı'nda kurulan dev ekranlarda binlerce kişi finali büyük heyecanla takip etti.

GOLCÜ CELAL VE ERKAN AMATÖRDEN BU YANA

Bodrum FK'da Celal Dumanlı ve Erkan Değişmez, modern futbolda imkansız sanılan bir hikayenin baş kahramanları olarak amatörden itibaren takımın Süper Lig'e çıktığı süreçte kadroda yer aldı. 30 yaşındaki santrfor Celal ve 37 yaşındaki Erkan, 4 kupa kaldırdı.

SİYASİLERDEN MUĞLA EKİBİNE TEBRİK GELDİ

Bodrum FK'yı Adana'daki finalde kentin siyasi temsilcileri yalnız bırakmadı. Yeşil-beyazlı Muğla ekibinin Trendyol Süper Lig'e yükselmesini ise Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere tüm siyasi parti yöneticileri tebrik etti.