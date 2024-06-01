Bucaspor’da 5 isim gidici

TFF 2. Lig'de bir türlü şampiyonluğa ulaşamayan Bucaspor 1928'de sözleşmesi biten 5 isimin akıbeti henüz belli değil. 2 sene önce Play-Off finalinde Şanlıurfaspor'a yenilen bu sene ise Play-Off 1. Tur'da Yeni Mersin İY'ye mağlup olarak peş peşe hayal kırıklığı yaşayan İzmir ekibinde golcü Ömer Şişmanoğlu ve Erhan Çelenk, stoper Sadi Karaduman, genç kaleci Efe Doğan ve tecrübeli file bekçisi Korcan Çelikay'ın kontratı sezon tamamlanınca bitti. Sarı-lacivertli ekip, gelecek sezona yönelik herhangi bir hamle yapmaması nedeniyle bu oyuncuların takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. Sözleşmesi biten Erhan ile Ömer, bu sene attığı goller ile Buca'ya oldukça önemli katkılar sunmuştu.