Her şartta Mourinho

Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken gelecek sezon takımın başında olacak teknik direktör de belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte yeniden başkanlığa adaylığını koyan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Sportif direktör Mario Branco, Portekizli teknik direktör ile görüşmelerini yaklaşık 1 haftadır sürdürüyordu. Ali Koç tele konferans yönetimiyle Mourinho ile konuşarak, projelerini anlattı. Yapılan görüşmelerin ardından Mourinho 2+1 yıllık sözleşme konusunda ikna edildi. Başkan Koç'un Londra'ya giderek deneyimli teknik adamla ön protokol imzalayacağı öğrenildi.

YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Aziz Yıldırım'dan da bir açıklama geldi. Kendi ekibinin Mourinho ile görüşerek önemli mesafe kat ettiğini belirten Yıldırım, "Önder Bey ve Mahmut Bey, Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akıllarına gelmiş, konuşmuşlar. Mourinho'yu bana da sordu öbür taraf 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi hamle. Seçilirsem ben de çalışırım" derken Mourinho'nun Lukaku'yu istediğini de kaydederek, "Roma'da Dybala da var. Ayrıca Talisca da gelmek istiyor. Ayrıca Sörloth da var" diye konuştu.

ŞEHİR HAKKINDA BİLGİ TOPLADI

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Jose Mourinho'nun son dönemde Fenerbahçe'nin maçlarını takip ederken, bir yandan da bilgi topladığı ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının, daha önce Fenerbahçe'de forma giymiş futbolcularla irtibat kurarak, kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. İspanyol, İtalyan ve İngilis haber siteleri haberi 'son dakika' olarak verirken, "Jose Mourinho'nun yeni durağı Türkiye oluyor", "Mourinho Türkiye yolcusu" başlıkları atıldı.

İSMAİL KARTAL'LA YOLLAR RESMEN AYRILDI

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Yolun açık olsun." denildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Her şey için teşekkür ederiz İsmail Kartal. Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçen ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı-lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın. Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin."