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Haberler Spor Menemen Vural’ı bekleyecek

Menemen Vural’ı bekleyecek

HABER MERKEZİ
Menemen Vural’ı bekleyecek
TFF İkinci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural'ı bekliyor. Geçen sezon takımın başına geçtikten sonra 2. Lig'de fırtınalar estiren Vural ile sarılacivertli yönetim devam kararı almıştı. Ancak Vural'ın geçtiğimiz hafta başkan Bilgin Tokul ile yaptığı kritik zirvede üst düzey ve iddialı bir takım istediği öğrenildi. Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevlendirilen ve turnuva boyunca bu ülkede bulunacak tecrübeli teknik adamın organizasyon sonunda sarı-lacivertlilerle tekrar masaya oturacağı bildirildi. Yönetimin, yeni sezonda Vural'la yola devam etmek istediği, deneyimli çalıştırıcının ise şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulması durumunda Menemen FK ile yola devam edebileceği ifade edildi.
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