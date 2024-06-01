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Haberler Spor “Tüm Türkiye’nin yüzünü güldürün”

“Tüm Türkiye’nin yüzünü güldürün”

HABER MERKEZİ
“Tüm Türkiye’nin yüzünü güldürün”
Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak A Milli Futbol Takımı için uğurlama yemeği düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi burada yaptığı açıklamada, "Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası bizim için çok farklı bir turnuva olacak. Avrupa'dan ve Türkiye'den vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle ev sahibi gibi sahaya çıkacağız. Teknik direktörümüz Montella'yı göreve getirdikten sonra FIFA dünya sıralamasında yükselişe geçen A Milli Futbol Takımımızın bu çıkışının Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da devam edeceğine inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.
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