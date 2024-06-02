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Haberler Spor Alex’in ilk transferi kendi ülkesinden

Alex’in ilk transferi kendi ülkesinden

HABER MERKEZİ
Alex’in ilk transferi kendi ülkesinden
ANTALYASPOR'UN 2 yıllığına anlaşmaya vardığı teknik direktör Alex de Souza, transfer çalışmalarına başladı. Brezilyalı teknik adam, ülkesinden uzun süre takip ettiği bazı isimleri transfer edebilmek için harekete geçti. Alex'in listesinde ilk sırada Cruzeiro'nun hücum hattından Filipe Machado bulunuyor. Bu sezon takımıyla 24 karşılaşmanın sadece 8'ine çıkabilen 24 yaşındaki 10 numaranın da Alex ile birlikte çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi. Ülke basınında çıkan haberlerde, taraflar arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.
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