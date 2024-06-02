Altınordu tam gaz

TFF 2. Lig'de takımın dümenine eski ünlü gurbetçi futbolcu Olcay Şahan'ı getirip transferde Avrupa'da yetişip gelecek vadeden genç Türk oyunculara yönelen Altınordu, Hüseyin Bulut'tan sonra ikinci imzayı Alman ekiplerinden SC Wiedenbrück'te forma giyen Bahattin Karahan'a attırdı. Kırmızı-lacivertliler 22 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2018-2019 sezonunda Alman ekibi Arminia Bielefeld U17 takımı ve Arminia Bielefeld U19 takımları ile maçlara çıkan Altınordu'nun yeni transferi, 2020-2021 sezonunda FSV Frankfurt takımına transfer oldu.

GEÇEN SEZON 6 GOL ATTI

Son iki sezondur SC Wiedenbrück'te forma giyen Bahattin, 2023-24 sezonunda 34 maçta 6 gol kaydetti. 22 yaşındaki oyuncu, "Altınordu'ya gelmek benim için büyük bir fırsat oldu. Burada çok güzel bir tesis gördüm. Böyle bir tesisi hayatımda görmemiştim. Başkanımız ile de karşılaştık. Beni çok iyi karşıladı, ondan dolayı da mutlu oldum. Kendisine teşekkür ederim. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Ben de çok çalışacağım, kalbimi sahaya bırakmaya geldim" dedi.