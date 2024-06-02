Konyaspor’da ‘Feda dönemi’ başlıyor

2023-2024 Süper Lig sezonunun değerlendirmesini ve yeni sezon planlamalarını basın toplantısıyla duyuran Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, yeni sezonda 'feda' dönemi olacağını açıkladı. Teknik direktör Ali Çamdalı ile devam etme kararı aldıklarını duyuran Korkmaz, "Konyaspor'un borç yapısı, önünde birikmiş sorunlar, transfer yasağı, TFF'den ve UEFA'dan aldığımız cezalar var. Feda dememizin asıl amacı, birçok şeyden vazgeçmek. Ortak bütçe planlaması yapabileceğimiz bir organizasyona ihtiyaç var. Takımın bütçesi de bunun içerisinde" ifadelerini kullandı.