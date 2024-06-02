  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Konyaspor’da ‘Feda dönemi’ başlıyor

Konyaspor’da ‘Feda dönemi’ başlıyor

Başkan Korkmaz “Borçlar ve biriken sorunlar nedeniyle ‘Feda’ diyerek birçok şeyden vazgeçmemiz gerekiyor” dedi.

HABER MERKEZİ
Konyaspor’da ‘Feda dönemi’ başlıyor
2023-2024 Süper Lig sezonunun değerlendirmesini ve yeni sezon planlamalarını basın toplantısıyla duyuran Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, yeni sezonda 'feda' dönemi olacağını açıkladı. Teknik direktör Ali Çamdalı ile devam etme kararı aldıklarını duyuran Korkmaz, "Konyaspor'un borç yapısı, önünde birikmiş sorunlar, transfer yasağı, TFF'den ve UEFA'dan aldığımız cezalar var. Feda dememizin asıl amacı, birçok şeyden vazgeçmek. Ortak bütçe planlaması yapabileceğimiz bir organizasyona ihtiyaç var. Takımın bütçesi de bunun içerisinde" ifadelerini kullandı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA