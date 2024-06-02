Manisa’da sular durulmuyor

MANİSA'DA 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından 1. Lig'deki Manisa Futbol Kulübü ve yeni Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetimi arasında kulüple ilgili başlayan gerginlik sürüyor. Manisa FK'da Başkan Mevlüt Aktan'ın tepkili açıklamalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor'da nisan ayında başkanlığa seçilen Manisaspor'un eski başkanlarından Emre Hasgör de sert çıkış yaptı.

"KOMİK AÇIKLAMALAR"

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'ın yaşadıkları tesis krizi nedeniyle, "Kulübün adını Rize Fındıklıspor yaparım Manisa'dan çekilirim" sözlerinin sorulması üzerine Başkan Emre Hasgör, "Futbolun içinden geldiğim için bu sorular çok normal ama bir amatör spor kulüp başkanıyım. Çocuklara, gençlere hizmet eden bir kulüp başkanıyım ve aynı zamanda da çok iyi bir Manisaspor başkanıyım. Bunlar çok komik açıklamalar. Aslında bunlar 15 yıllık ürünün cevapları. Fındıklıspor da yaparlar, Polatlıspor da yaparlar. 1994 yılında rahmetli Adil Aygül tarafından kurulan kulübün futbol takımının geldiği durumlar hepimizin içini acıtıyor" dedi.