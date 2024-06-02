Manisa’nın gururu oldu

MANİSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Nurahsen Kocakaplan, Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda Yıldız Kızlar 39 Kg'da ikinci oldu. İlk kez giydiği milli formayla Balkan ikincisi olan milli sporcu, ilk maçında Romanya temsilcisini 6-3, Karadağ temsilcisini 6-0, çeyrek finalde Hırvat rakibini 3-0, yarı finalde de Sırp rakibini 1-0 yenerek finale yükseldi. Nurahsen Kocakaplan finalde karşılaştığı Bosna Hersek temsilcisine 2-0 yenilerek Balkan ikincisi oldu. Milli formayla katıldığı ilk turnuvada finale yükselen ve Balkan ikincisi olan Nurahsen Kocakaplan'ı tebrik eden Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Milli sporcumuzu ve ailesini tebrik ediyoruz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze ve Türkiye Karate Milli Takımımıza teşekkür ederiz" dedi.