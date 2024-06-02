Milli Takım’da bir şok daha

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü'nün ardından Enes Ünal da sakatlığı nedeniyle EURO 2024 geniş aday kadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada Enes Ünal'ın ayak başparmağında kırık tespit edildiği belirtildi. Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes'in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı" ifadeleri yer aldı.

KAAN VE FERDİ'DEN TARAFTAR VURGUSU

A Milli Takım kampında bulunan futbolcular Kaan Ayhan ve Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaan Ayhan, milli takımda arkadaşlık ortamının başarı getireceğini belirterek, "Türk vatandaşlarının desteği performansımızı olumlu yönde etkileyecek. En büyük hedefim Almanya'daki turnuvayı oynayabilmekti. Milli takımımızı orada görmek ve bu ekibin bir parçası olmak istiyordum. Son kadro açıklanmadı ama inşallah o günleri göreceğiz. Almanya'daki vatandaşlarımızı bir güç olarak görüyorum" dedi. Ferdi de, "Orada oynamak benim için çok iyi olacak. Hem Almanya'da hem de çevre ülkelerde çok sayıda vatandaşımız var. Hepsi bizi desteklemeye gelecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.