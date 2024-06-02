Nazillispor’da Kaya tepkili

ŞİRKETLEŞEN ve Nazilli Belediyesi ile bağları kopan Nazillispor'un antrenmanlarını yaptığı Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri'nden çıkarılacağı haberlerinin ardından takım otobüsünün de belediye tarafından alınacağı iddia edildi. Başkan Şahin Kaya, "İlçemizi temsil eden Nazilli Belediyespor'un ligde kalabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Oyuncularımız canlarını dişlerine takarak hem içerde hem dışarıda mücadele ederek 2. Lig'de kalmayı başardı. Şimdi ise bu takımın elinden otobüsü alınıyor. Bu da yetmedi, kalmakta olduğu tesislerden dışarıya atılmak isteniyor. Bu nasıl iştir, bir türlü anlamış değiliz. Oysa bu kulüp tüm Türkiye genelinde Nazilli ilçesini temsil ediyor" diyerek tepkisini dile getirdi.