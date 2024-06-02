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Haberler Spor Somaspor’da Hakan’a kanca

Somaspor’da Hakan’a kanca

HABER MERKEZİ
Somaspor’da Hakan’a kanca
TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'un genç futbolcusu Hakan Öztürk'e talip çıktı. Devre arasında siyah-beyazlılara gelen ve forvetin yanı sıra sağ bek, sağ kanat ve sol kanatta da oynayıp tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki futbolcuyu 1. Lig'den Gençlerbirliği'nin istediği iddia edildi. Manisa temsilcisinde ikinci yarıda 14 müsabakaya çıkan genç oyuncu 664 dakika süre alıp 4 kez fileleri sarstı. Dinamik görüntüsüyle dikkat çeken Hakan, Türk futbolunda gelecek vaad eden futbolcular arasında gösterilmeye başlandı. Altınordu altyapısından yetişen genç futbolcu, kariyerinde daha önce İnegölspor ve Gümüşhanespor'da da oynadı.
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