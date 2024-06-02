  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Tamam mı devam mı?

Tamam mı devam mı?

Pınar Karşıyaka, ilk iki maçta yenildiği Efes’i konuk ediyor. Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final 3. maçında Kaf-Kaf, seriyi devam ettirmek için parkeye çıkacak. M.Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki maç 20.30'da başlayacak

HABER MERKEZİ
Tamam mı devam mı?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Play-Off Yarı Finalinde Anadolu Efes'e deplasmandaki iki maçta da yenilerek seride 2-0 geriye düşen Pınar Karşıyaka rakibini konuk edecek. Kaf-Kaf, güçlü rakibini tamam ya da devam niteliğindeki karşılaşmada ağırlayacak. Bugün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maçın öğrenci 200, tam 400 TL'den satışa çıkan biletlerinin tamamı tükendi. Kaf-Kaf güçlü rakibini yine kapalı gişe ağırlayacak.

SERİYİ SÜRDÜMEK İSTİYOR

Pınar Karşıyaka yarı finalde evindeki ilk maçı kazanırsa durumu 2-1'e getirip seriyi 4 Haziran Salı günü yine İzmir'de oynanacak dördüncü maça taşıyacak. Toplam 3 galibiyet alanın finale çıkacağı eşleşmede Karşıyaka evinde Anadolu Efes'e mağlup olursa ise sezonu tamamlayacak. Kaf-Kaf, rakibine ilk maçta 103-80 mağlup olurken, önceki gün oynanan müsabakada ise 82-68'lik skorla teslim olmuştu. Yeşil-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak rakibini mağlup etmek istiyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA