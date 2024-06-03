Aliağa FK’da Çardak kararı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele ettiği normal sezonu namağlup 2. sırada tamamlayan ancak grup finalinde 52 Orduspor FK'ya elenerek 2. Lig hayallerini erteleyen Aliağa FK'da teknik belirsizlik sona erdi. İzmir temsilcisi, 39 yaşındaki teknik direktör Fatih Çardak ile tekrar anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Kulüp başkanımız Kamil Önal ve yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde 2024-2025 sezonunda teknik direktörümüz Fatih Çardak ile yola devam kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.