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Haberler Spor Altay’da Murat’ın durumu belirsiz

Altay’da Murat’ın durumu belirsiz

İzmir ekibinin 43 yaşındaki forveti futbola devam edip etmeme konusundaki kararını henüz vermedi.

HABER MERKEZİ
Altay’da Murat’ın durumu belirsiz
TFF 2. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alıp yatırımcı arayışlarına başlayan Altay'da 43 yaşındaki santrfor Murat Uluç'un futbola devam edip etmeme konusundaki kararını kulübün durumuna göre vereceği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüpte 2019'da jübile yapıp antrenörlüğe geçen Murat Uluç, siyah-beyazlı İzmir temsilcisinde transfer yasağı gelmesi nedeniyle 3 yıl aradan sonra tekrar futbola dönmüştü. Son 2 sezonda 1. Lig'de görev yapan usta santrfor 2022-2023 sezonunda 8 maçta 84 dakika oynarken, geçen sezon ise 12 karşılaşmada 226 dakika forma giyip 1 de gol kaydetti. Giresunspor ağlarını sarsarak takımına 3 puan kazandıran deneyimli forvet, 1. Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti. Murat Uluç, şirketleşme kararı alan Altay yatırımcı bulursa ikinci jübilesini yapacak.
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