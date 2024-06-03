Altınordu hücumda gurbetçi

TFF 2. Lig'de mücadele etmeyi sürdürecek olan ve yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Altınordu'da hücum hattı gurbetçilerden oluşuyor. Takımı gurbetçi çalıştırıcı Olcay Şahan'a emanet eden İzmir ekibi, transferde de gözünü Almanya'ya çevirdi. Bu sezon transfer politikasında gurbetçi oyunculara ağırlık vereceklerinin altını çizen Altınordu'da sportif direktör Murat Korkmaz Almanya'dan takviyelerinin devam edeceğini açıkladı. Korkmaz, "Babalarının iş için gittiği Almanya'da doğan kardeşlerimizin Altınordu'da önemli zaferlere imza atacağına inancam tam" ifadelerini kullandı. Forvet hattı için geçtiğimiz sezon başında Almanya'dan Keni Var ve İlkan'ı transfer eden kırmızı-lacivertli ekibin bu sezonda ilk dış transferleri Almanya'dan Hüseyin Bulut ve Bahattin Karahan'ı oldu. Altınordu'nun şu an hücum hattında Almanya doğumlu 4 oyuncu yer alıyor.