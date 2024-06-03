Aydın filede bombalıyor

Voleybol Sultanlar Ligi'nde önümüzdeki sezon ilk 6 hedefiyle yola çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor, transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Sezonun bitimiyle birlikte mevcut kadrodan 4'ü yabancı olmak üzere 10 sporcu ile yolları ayıran Aydın ekibi, dış transferde bir hamle daha gerçekleştirdi. Mavi-beyazlılar, Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile sözleşme imzaladı. Son olarak Polonya ligi takımlarından Energa MKS Kalisz forması giyen 26 yaşındaki başarılı pasör çaprazı ilk kez Türkiye'de forma giyecek.

GEÇEN YILDAN 2 KİŞİ KALDI

"Aydın'ın Sultanları" daha önce de dış transferde kadrosuna Angela Leyva Tagle, Hillary Howe ve Nina Stojiljkovic'ın yanı sıra Defne Başyolcu ve Zeynep Sude Demirel'i transfer etmişti. Bu sezon yeniden yapılanan mavi-beyazlı kulüp, 6. imzasını attırırken, geçen yılki kadrosundan sadece Fatma Şekerci ve Gizem Çağla Düzeltir'i takımda tuttu. Antrenör Alper Hamurcu ve ekibi ile de üç yıllık sözleşme yenileyen Aydın BŞB'nin dış transferde en az 6 oyuncu daha transfer etmesi bekleniyor.