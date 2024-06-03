Balıkesir’de yarı maraton heyecan

Bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Avşa Yarı Maratonu, 9 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Adalar Belediyesi ev sahipliğinde, İDO ana sponsorluğundaki organizasyonda, Hollanda'dan Rusya'ya, Hindistan'dan İran'a 400 koşucu, Avşa Adası'nın koyları ve sokaklarında kıyasıya mücadele etti. Yarışların ardından Avşa Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle sporculara ödülleri verildi. Kadınlar yarı maraton kategorisinde 1 saat 41 dakika 13 saniye ile Çiğdem Gülgeç; erkekler yarı maraton kategorisinde 1 saat 22 dakika 23 saniye ile Hacı Sebahattin Çavga; kadınlar 12 km yol koşusunda 1 saat 1 dakika 12 saniye ile Ayşenur Demirci; erkekler 12 km yol koşusunda 46 dakika 43 saniye ile Aytaç Ege; kadınlar 5 km yol koşusunda 25 dakika 13 saniye ile Senem Pusat ve erkekler 5 km yol koşusunda 21 dakika 50 saniye ile Mustafa Abacıoğlu 1. oldu.