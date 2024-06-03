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Çeşme Bld’de Çağlayık dönemi

HABER MERKEZİ
Çeşme Bld’de Çağlayık dönemi
2016 yılından bu yana Çeşme Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyeliğini sürdüren Faik Çağlayık, 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında kulüp başkanı seçildi. Çeşme Belediyespor Kulübü olağan genel kurul toplantısı, 1 Haziran Cumartesi günü Çeşme Şehir Stadı'ndaki kulüp binasında gerçekleştirildi. Yapılan seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan Faik Çağlayık, "Bu zorlu görevde sorumluluk almaktan çekinmeyen yeni yönetim kurulu üyelerimize şimdiden teşekkür ederim. Çok kıymetli Çeşmespor sevdalıları sizleri hiçbir zaman mahcup etmeden gece gündüz çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hepiniz sağ olun var olun" dedi. Olağan genel kurul toplantısı, geçen dönem yöneticilerine plaket verilmesinin ardından sona erdi.
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