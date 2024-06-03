Efelerin kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi Japonya etabının kadrosu belli oldu. 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda Milliler, Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak ve ilk maçını 5 Haziran Çarşamba günü Slovenya'yla oynayacak. Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor: Murat Yenipazar, Arda Bostan, Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan, Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu.