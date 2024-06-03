Kaf-Kaf’ta futbol Şensan’a emanet

Karşıyaka'da başkan İlker Ergüllü'nün tek aday olarak girip güven tazelediği genel kurulun ardından şube yönetimleri netleşmeye başladı. Yeşilkırmızılarda yeni dönemde futbol şube başkanlığı görevini Gökhan Şensan yürütecek. Yönetimin en tecrübeli isimlerinden olup tüm şubelerde görev alan Şensan, daha önce farklı dönemlerde futbol yönetiminde yer almış, geçen sezon ise altyapılar ve tesislerden sorumlu olarak çalışmıştı. Gökhan Şensan ile birlikte futbol şube yönetiminde başkan İlker Ergüllü, yine 2. başkan olacak Mustafa Karabağlı, Mehmet Yaya, İlker Akpınar, Rıdvan Gürgönül, Metehan Taşova ve yönetim dışından Mustafa Özçakar bulunacak. Karşıyaka Voleybol Şube Başkanlığı'nı yine Onur Güner yürütecek. Berrin Baysak da şubede görev alacak. Basketbolda yeni yapılanma Basketbol Süper Ligi'ndeki yarı final serisi sonrası netleşecek.