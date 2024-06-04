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Altınordu’lu Furkan’ın gözü milli takımda

HABER MERKEZİ
Altınordu’lu Furkan’ın gözü milli takımda
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon sakatlık kabusu yaşayan orta saha oyuncusu Furkan Yöntem, yeni sezon öncesi gözünü milli formaya çevirdi. Ligde 9 Aralık'ta Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında çapraz bağları kopan ve ameliyat olan 19 yaşındaki futbolcu, sezonun son haftalarında kadroya dahil edilmesine rağmen süre alamadı. Sezonun bitimiyle birlikte güçlenmek için çalışmalara ara vermeyen Furkan'ın kulüp tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü kaydedildi. Furkan, son olarak U19 Milli Takım kaptanlığını üstleniyordu. Furkan'ın bu yıl sonbaharda oynanacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu grup maçlarında boy göstermek istediği, Altınordu'nun da genç oyuncunun bu önemli şampiyonada vitrine çıkmasını planladığı belirtildi.
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