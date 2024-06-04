Pınar Karşıyaka Efes’e diş geçiremiyor

BASKETBOL Süper Ligi Play-Off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'e evinde 97-90 mağlup olarak sezonu tamamlayan Pınar Karşıyaka, güçlü rakibine üst üste beşinci kez finalleri kaybetti. Karşıyaka, Anadolu Efes'e 2021- 2022 sezonunda Türkiye Kupası'nda ve ligdeki Play-Off etabında çeyrek finalde elenirken, geçen sezon finalde bu sezonda iki kulvarda da yarı finalde teslim oldu. Yeşilkırmızılılarda antrenör Ufuk Sarıca, hayatının en zorlu sezonlarından birini geçirdiğini söyledi. Sarıca, "Belki de bu seride gücümüz yetmedi diyelim, bunu kabul edelim. Biz geç transfere başladık ama sonra yine istediğimiz kadroyu kurduk. Ancak şanssız sakatlıklar yaşadık. Yolun büyük bölümünü 4 yabancıyla tamamladık. Artık başka bir sezona bakacağız" dedi.